DOCUMENT RTL - Affaire Jubillar : "Je suis soulagée", confie la compagne de Cédric à sa sortie de garde à vue

Soupçonnée de recel de cadavre dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar il y a tout juste un an, Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, est sortie libre de sa garde à vue jeudi 16 décembre, après un jour et demi passé avec les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Gaillac dans le Tarn. Tout juste libérée, la femme de 44 ans s'est confiée en exclusivité au micro de RTL : "ça va mieux, je me sens mieux".

"Je ne peux pas vous en dire plus, les enquêteurs m'ont dit que, dès ce soir, il fallait me laisser tranquille car j'ai subi les questions, ce n'est plus possible", a-t-elle poursuivi, ajoutant que malgré tout, elle était "soulagée" et qu'elle allait "se reposer".

Les enquêteurs la suspectaient notamment d'avoir recueilli des confidences de la part de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de Delphine. "La garde à vue s'est très bien passée et elle est terminée. Les enquêteurs ont exploité tout le temps qui leur est offert par le code de procédure pénale", avait précisé l'avocate de Séverine jeudi soir.