publié le 07/01/2019 à 22:31

Le grand débat national n'a pas encore démarré qu'il fait déjà polémique. Alors que l'État aimerait que ce rendez-vous sur les revendications des "gilets jaunes" se passe dans la concertation et la communication, les récentes révélations sur le salaire de Chantal Jouanno, la présidente de la commission nationale du débat public, interrogent grandement.



L'ancienne sénatrice UDI bénéficierait d'une rémunération de plus de 14.600 euros bruts par mois. Quand on compare ce chiffre à d'autres salaires, celui-ci à de quoi surprendre. Le Premier ministre et le président de la République, par exemple, perçoivent seulement 744 euros bruts de plus.

Si elle est mieux rémunérée que les ministres, elle n'est pas à l'origine de ce montant. Il s'agit en effet du salaire de la fonction qu'elle occupe à la tête de la commission nationale du débat public. Ses prédécesseurs ou ses successeurs ont touché ou toucheront la même chose alors que l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy n'est pas payée davantage pour l'organisation de ce grand débat national.

