publié le 07/01/2019 à 17:02

L'ex-boxeur soupçonné d'avoir agressé deux CRS samedi 5 janvier à Paris lors de l'acte VIII des "gilets jaunes" s'est expliqué dans une vidéo publiée sur Facebook et enregistrée avant qu'il ne se présente aux enquêteurs lundi matin.



En un peu moins de trois minutes, Christophe Dettinger s'explique et justifie ses actes commis sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor. "Je voulais vous présenter les choses comme je le sens", commence-t-il.

"J'ai participé aux 8 actes (des "gilets jaunes", ndlr) sur Paris. J'ai vu la répression qu'il y a eue, j'ai vu la police nous gazer. J'ai vu plein de trucs. Moi je suis un citoyen normal (...) Je suis un "gilet jaune", j'ai la colère du peuple en moi. Je vois tous ces présidents, ces ministres, tout l'État se gaver et se pomper, ils ne sont même pas capables de montrer l'exemple, ils se gavent sur notre dos", explique-t-il face caméra.



Cette "répression", ces violences, c'est ce qui a, selon lui, provoqué sa réaction samedi. "À force de se faire taper, se faire taper, se faire taper... Eh bah ouais, je me suis fait gazer le dernier jour avec mon ami, ma femme, et à moment la colère est montée en moi, oui j'ai mal réagi, mais je me suis défendu", détaille-t-il.



À la fin de la vidéo, Christophe Dettinger appelle les "gilets jaunes" à poursuivre le mouvement, avant d'annoncer qu'il compte se rendre à la justice. Ce qu'il a fait lundi matin avant d'être placé en garde à vue.



La vidéo a été diffusée sur Facebook par une femme se présentant comme la belle-sœur de Christophe Dettinger. Celle-ci partage également le lien vers une cagnotte destinée à aider financièrement l'ancien boxeur. Lundi à 15h30, 20.312 euros avaient déjà été récoltés.