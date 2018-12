publié le 20/12/2018 à 08:29

Elle n'a pas le droit à l'erreur. Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), est chargée de préparer la "grande concertation nationale" à la suite du mouvement des "gilets jaunes". L'enjeu est crucial pour l'avenir du président et du quinquennat. Règles organisation, conditions... Chantal Jouanno nous explique tout ce jeudi 20 décembre au micro de RTL dont elle est l'invitée.



"Ce sont les citoyens qui choisissent les sujets", affirme-t-elle, s'attendant "forcément" à des surprises au cours des semaines de débat. "Le principe de ce débat - et c'est finalement ce qui garantit sa neutralité, son indépendance - c'est que toutes les initiatives émanent du terrain", assure l'ancienne ministre des Sports de Nicolas Sarkozy. "L'objectif est que ce soit, pour tous, le plus facile possible (...) pour qu'il y ait un vrai échange. Le but est que les gens se parlent et qu'ils se regardent dans les yeux."



Ce débat doit avoir lieu "à la plus petite échelle", explique Chantal Jouanno. Mais tout le monde n'a pas l'aisance nécessaire pour prendre la parole en public. Parfois certains voudraient faire connaître leurs bonnes idées ou leurs opinions mais les gardent pour eux par timidité ou par crainte de n'être pas pris au sérieux. Mais la présidente de la CNDP l'assure : des documents seront mis en ligne pour rendre ce débat accessible à tous. "On sera des facilitateurs, promet-elle. L'objectif est de mettre à disposition tous les outils pour permettre à toutes celles et tous ceux qui veulent organiser un débat à leur échelle de le faire."

Cette concertation doit se décliner de la mi-janvier jusqu'au début du mois de mars sur l'ensemble du territoire. Elle se penchera sur quatre grands thèmes - transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, et démocratie et citoyenneté, dont l'immigration. Elle abordera l'opportunité de proposer le principe du référendum d'initiative citoyenne (RIC), réclamé par les "gilets jaunes" et soutenu par l'opposition.