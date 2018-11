publié le 12/11/2018 à 08:20

Ségolène Royal s'installera-t-elle un jour à l'Élysée ? Cette dernière n'a pas fermé la porte et pourrait de nouveau être candidate. Pour la première fois, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2007 n'a pas exclu se représenter à la fonction suprême, estimant que son combat pour l'environnement passait "peut-être" par là.



Interrogée sur France 2 dans l'émission 20h30 Le Dimanche, Ségolène Royal, avait déclaré "ne pas se poser la question" dans un premier temps. Avant de poursuivre : "Ce que je peux vous dire de plus précis c'est que le combat de ma vie, et aujourd'hui plus que jamais, c'est le combat pour la protection de la planète".

Mais avant de rêver à la présidence de la République, l'ancienne ministre de l'Environnement pourrait se présenter aux élections européennes en mai prochain. "Si jamais je m'engage, ce sera pour défendre des causes au niveau de celles qu'on a évoquées tout à l'heure", a-t-elle ajouté assurant, une nouvelle fois, qu'elle ferait connaître sa décision en "janvier".

