publié le 11/11/2018 à 20:00

On savait le PSG supérieur à tous ses adversaires de Ligue 1 Conforama cette saison. Et on se doutait aussi que la 19e position de Monaco dénotait de grosses difficultés des Monégasques en championnat. Et ce qui a été un choc depuis 5 ans a été une balade que le PSG a mené au petit trot dimanche 11 novembre.



Lors de cette rencontre de la 13e journée, la première star du match a été la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. L’arbitre y a eu recours deux fois afin de valider les buts de Cavani à la 5e puis à la 12e minute du match. On sentait alors que la rencontre était pliée. Et les joueurs l'ont su très vite aussi.

La suite du match a été disputée sur un rythme de match amical, l'ASM de Thierry Henry ayant eu à faire avec les blessures en cours de match pour ajouter un peu de malchance à sa saison cauchemardesque. Draxler voyait son but refusé juste avant la pause, et les deux équipes regagnèrent les vestiaires dans une atmosphère loin d'être celle d'un sommet.

La seconde période n'a pas été plus rythmée. Paris accélérait de temps en temps pour aggraver le score, ce que Cavani réussissait à la 53e minute, avant que Neymar ne transforme un penalty provoqué par Mbappé (64e). Il était ensuite temps que le match se termine pour Monaco, mais aussi pour les Monégasques. Et sans doute pour les téléspectateurs.