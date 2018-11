Quand Hollande souligne qu'il pleut en sa présence au Salon du livre de Brive

publié le 11/11/2018 à 19:02

Son humour reste intact, et fait encore mouche quand il peut, en public, laisser libre cours à ce trait de caractère. François Hollande multiplie les sorties publiques, émaillées de petites phrases à but politique et de plaisanteries souvent bien placées afin de faire rire son auditoire. Et pour travailler encore à la restauration de son image, l'ancien chef de l'État était de passage au Salon du livre de Brive.



Dans cette Corrèze qu'il connaît bien, lui qui a été maire de Tulle de 2001 et 2008, François Hollande a d'abord fait un clin d’œil à la météo de ce samedi 10 novembre. "Je suis là, et comme par hasard il pleut", a-t-il lancé à une foule qui a fortement applaudi, rapporte Le Figaro. Une forme d'autodérision, tant il a eu à subir la pluie lors de plusieurs cérémonies durant son quinquennat.

En promotion pour son best-seller, Les leçons du pouvoir, François Hollande est aussi revenu sur un moment de son quinquennat, à savoir le portrait officiel. Un cliché toujours commenté par la presse. Celui du président Hollande avait été pris par Raymond Depardon, dans les jardins de l'Élysée.

Un lieu qui n'avait pas fait l'unanimité. "Dès le départ, on a été désobligeant à mon égard. Les Jardins de l'Élysée, ce n'est tout de même pas le plateau des Millevaches", a-t-il plaisanté, en référence au lieu le plus haut du Limousin, appelé également "le château d'eau de la France", en raison de la présence de nombreux lacs et cours d'eau.