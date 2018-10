publié le 17/10/2018 à 08:58

Le nouveau gouvernement sera reçu ce mercredi à 10 heures au grand complet lors du traditionnel Conseil des ministres, à l'Élysée, après la passation de pouvoir. C'est là qu'Emmanuel Macron a également pris la parole, dans la soirée du mardi 17 octobre lors d'une allocution d'une douzaine de minutes : il n'y aura ni tournant, ni changement de cap dans sa politique, après le remaniement.



"Parfois, par ma détermination, ou mon parler-vrai, j'ai pu déranger ou choquer certain et j'entends les critiques", a notamment déclaré Emmanuel Macron. "On est passé de Jupiter au crépuscule des Dieux, l'an dernier c'était dans la lumière, aujourd'hui c'est dans la pénombre. Je n'ai pas compris qui lui a conseillé de parler ainsi dans le noir", commente Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI.

"Le président de la République, dans son remaniement, a choisi de ne rien changer. Il a changé les acteurs, il n'a pas changé le scénario", ajoute-t-il.

À écouter également dans ce journal :

- Remaniement - Une vidéo pourrait bien embarrasser la toute nouvelle secrétaire d'État à l'Écologie : en juillet dernier, Emmanuelle Wargon est directrice des affaires publiques chez Danone et défend l'huile de palme.



- France insoumise - Jean-Luc Mélenchon est en colère contre un président de la République qui "bavarde sur un modèle paroissial", "la fin s'avance", écrit-il sur Twitter. Le leader de la France insoumise s'est filmé très en colère mardi pendant les perquisitions menées chez lui et au siège du parti.



- Intempéries - Après les inondations, la décrue se poursuit dans l'Aude. 70 communes ont été touchées par la catastrophe, et au moins 12 personnes, tuées.