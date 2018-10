Emmanuel Macron s'exprime face aux Français avec des fiches... raturées

publié le 16/10/2018 à 20:42

12 minutes. C'est exactement la durée de l'allocation d'Emmanuel Macron, ce mardi 16 octobre. Le président de la République a tenu à prendre la parole face aux Français, afin de faire de la pédagogie, après la mise en place du nouveau gouvernement.



Emmanuel Macron a ainsi envoyé des messages clairs : "Il n'y a ni tournant, ni changement de cap politique. Il y a une volonté d'action qui n'a rien perdu de son intensité. Nous avons à transformer en profondeur l'État". Cependant, le président de la République affirme avoir "entendu les critiques" faites à son encontre.

Lors de son allocation, le chef de l'État était assis face à une table. Il s'est appuyé de notes et de fiches, au fur et à mesure qu'il détaillait les projets du gouvernement pour les mois à venir. Ces notes n'étaient pas juste posées devant lui, elles étaient raturées. Ces feuilles annotées sont-elles un élément de communication pour montrer que le président de la République corrige et ajuste sa politique ? Il s'agit en tout cas d'un détail qui n'a pas manqué d'être souligné par les internautes.

#Macron je n ai retenu que les ratures sur ses feuilles et le "je sais que je sais que ".... pic.twitter.com/yy0L6qwfen — nerienl@cher¿ (@schydlowski1) 16 octobre 2018

Un point commun entre moi et #EmmanuelMacron : rendre une copie pleine de ratures. ¿@TF1¿ ¿@France2tv¿ pic.twitter.com/cORkdR4y4Y — Philippe Nieto (@PhilippeNieto) 16 octobre 2018