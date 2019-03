publié le 17/03/2019 à 08:19

Les dégâts causés par les manifestants, samedi 16 mars, sur les Champs-Élysées, ne sont pas passés inaperçus. Le 18e jour de mobilisation a vu de nombreuses violences exercées par les "gilets jaunes" et les casseurs incrustés, tant envers les bâtiments que les forces de l'ordre.



Anne Hidalgo est allée constater les dégâts dans la soirée. "Ça suffit !", clame-t-elle ce matin dans le journal Le Parisien. "J'attends du gouvernement des explications, il faut sortir de ce cauchemar", ajoute-t-elle en annonçant une rencontre rapide avec le Premier ministre. L'opposition parlementaire, en particulier les Républicains, tire à boulets rouges sur l'exécutif et sur sa gestion de cette crise des "gilets jaunes".

"Le pouvoir est en train de donner une image de déliquescence. On ne devrait pas avoir un président de la République qui va aux sports d'hiver, et un ministre de l'Intérieur qui va draguer en boîte", explique Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône et porte-parole du parti. "Ils devaient être consacrés à leur mission (...) Ils ne sont pas à leur place. Après un tant de semaines, nous avons la démonstration que monsieur Macron et ses ministres ne sont pas capables de rétablir l'ordre républicain".

Face à cette "faillite", l'édile appelle à "un sursaut de la part de ceux qui ont le moyen d'agir, c'est-à-dire les gens du gouvernement". Au total, 32.000 personnes ont défilé un peu partout en France.

À écouter également dans ce journal

Manifestations - Au total, 237 personnes ont été interpellées à Paris et 144 d'entre elles gardées à vue. 10.000 personnes ont été recensées dans la capitale parmi lesquelles 1.500 casseurs qui s'en sont pris aux bâtiments et aux forces de l'ordre.

Pollution - Conséquence attendue du naufrage du Grande America : des traces d'hydrocarbures ont été décelées hier sur une plage en Gironde, département placé en "pré-alerte". La préfecture a néanmoins appelé à la prudence face à des "photos alarmistes".



Climat - La mobilisation pour le climat, beaucoup plus importante, est passée au second plan. 200 événements étaient annoncés dans l'Hexagone pour cette Marche du Siècle. Ils étaient près de 45.000 à Paris, 18.000 à Lyon, 8.000 à Montpellier ou encore 6.000 à Rennes.