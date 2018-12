Les actualités de 7h30 - "Gilets jaunes" : les conseils de Juppé à Macron

publié le 10/12/2018 à 08:07

Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce lundi à 20 heures pour tenter de répondre à la colère des "gilets jaunes", Alain Juppé lui a adressé quelques conseils depuis sa ville de Bordeaux, victime de nombreux dégâts samedi. Selon lui, le chef de l'État doit "répondre concrètement à certaines attentes légitimes", tenir "un discours d'autorité", mais aussi "de compréhension, d'empathie".



Dans le même temps, le maire de Bordeaux a aussi déclaré que "les 'gilets jaunes' responsables doivent cesser d'appeler à manifester", car "c'est convoquer les casseurs sur la voie publique", "courir le risque de voir les spécialistes de la guérilla urbaine se déchaîner".

Avant son discours très attendu, les pistes pour apaiser la situation sociale en France seront débattues toute la journée à l'Élysée. Emmanuel Macron recevra dès ce matin les présidents des deux assemblées, des associations d'élus locaux mais aussi les syndicats et le patronat.

À écouter également dans ce journal

Justice - 1.000 personnes ont été placées en garde à vue dans toute la France lors de l'acte 4 des "gilets jaunes", le 8 décembre. Certaines d'entre elles seront jugées dès aujourd'hui. Rémi Heitz, le procureur de la République de Paris, a annoncé le renforcement du dispositif de comparution immédiate, comme il l'avait fait la semaine dernière.



Société - Les lycéens, qui protestent contre Parcoursup et la réforme du lycée, promettent un "mardi noir", après une semaine marquée par de nombreuses mobilisations de lycéens et notamment l'interpellation controversée d'une centaine de jeunes à Mantes-la-Jolie.



Justice - Les autorités françaises confirment avoir ouvert une enquête pour vérifier si une puissance étrangère a pu ou non manipuler voire amplifier la colère des "gilets jaunes". C'est le quotidien britannique The Times qui évoquait ce week-end cette possibilité.



International - Carlos Ghosn a été inculpé pour dissimulation de revenus sur 5 ans, par le parquet de Tokyo, tout comme Nissan. De plus, la garde à vue du PDG de Renault a été prolongée sur de nouvelles charges. Il pourrait donc rester en détention encore 22 jours supplémentaires.