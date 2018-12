publié le 10/12/2018 à 05:38

L'affaire Khashoggi, du nom du journaliste Jamal Khashoggi, tué dans l'enceinte du consulat d'Arabie-Saoudite à Istanbul le 2 octobre dernier, continue d'empoisonner les relations diplomatiques du royaume Wahhabite. Cette fois-ci, la chaîne d'information en continue CNN a dévoilé les derniers mots du Saoudien.



"Je ne peux pas respirer", aurait-il ainsi déclaré lors de ce qui pourrait être une séance de torture. CNN affirme citer une source qui a lu la transcription de l'enregistrement audio du meurtre. Une transcription qui montre que le meurtre de Jamal Khashoggi a bien été prémédité.

Cette source, dont l'identité n'est pas dévoilée, a expliqué que plusieurs coups de téléphone ont été passés pendant le meurtre de Jamal Khashoggi afin de décrire le déroulement de l'opération particulièrement violente.

La Turquie demande l'extradition des personnes soupçonnées d'être impliquées

Selon CNN, des responsables turcs estiment que ces appels téléphoniques étaient adressés à de hauts responsables saoudiens à Ryad. Jamal Khashoggi, un membre de l'élite saoudienne devenu critique envers le prince héritier Mohammed ben Salmane, s'était installé aux États-Unis et écrivait des articles d'opinion pour le Washington Post.



Il a été tué le 2 octobre peu après être entré au consulat saoudien. Selon CNN, la transcription comporte des descriptions d'une lutte de Khashoggi contre ses meurtriers et fait état de sons enregistrés sur la bande alors que le corps du dissident "était démembré par une scie".



La transcription originale a été effectuée par les services de renseignement turcs. CNN indique que sa source a lu une version traduite de cette transcription et a été informée de l'enquête menée par les autorités turques sur la mort du journaliste.



Par ailleurs, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, a annoncé dimanche 9 décembre que Ryad refuse d'extrader vers la Turquie des personnes suspectées d'être impliquées dans l'assassinat de Khashoggi. La Turquie avait demandé mercredi l'arrestation de deux proches du prince héritier Mohammed ben Salmane dans le cadre de l'enquête sur ce meurtre.



"Nous n'extradons pas nos citoyens", a déclaré M. Jubeir lors d'une conférence de presse à Ryad. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé plusieurs fois l'Arabie saoudite à extrader les suspects dans cette affaire. Selon la Turquie, une équipe de quinze Saoudiens a été envoyée à Istanbul pour tuer Khashoggi. Ryad déclare pour sa part qu'il s'agit d'une opération non décidée par les autorités et qui a mal tourné.