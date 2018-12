publié le 08/12/2018 à 12:40

Comment se passe à la mi-journée cette quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes"? Environ 31.000 manifestants étaient recensés à la mi-journée dans toute la France, dont 8.000 à Paris. Dans la capitale, le rassemblement a donné lieu à 575 personnes interpellées, sur 700 au total, et 335 placées en garde, selon le ministère de l'Intérieur.



Les autorités ne voulant pas revivre le samedi noir de la semaine passée, le dispositif de sécurité a été renforcé avec 89.000 forces de l'ordre, dont 8.000 à Paris et des interpellations en amont pour éviter la présence de casseurs. Quelques heurts ont émaillé les abords des Champs-Élysées où des gaz lacrymogènes ont déjà été employés par les forces de l'ordre.

La capitale a également été bouclée, avec une zone d'interdiction de rassemblement et de manifestation autour de l'Élysée et autour de l'Assemblée nationale. En région, les routes et autoroutes connaissent samedi de nombreux points de blocage, notamment sur l'A6, au niveau de Villefranche-sur-Saône, sur l'A10, dans le sens Bordeaux-Paris, ou encore en Nouvelle Aquitaine, à Agen, au péage de l'A62.