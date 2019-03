et Léa Stassinet

publié le 24/03/2019 à 08:17

Après un regain de violences observé samedi 16 mars, l'acte 19 des "gilets jaunes" s'est déroulé dans le calme à Paris. Dans la capitale, 5.000 personnes ont défilé de manière pacifique.



"Aujourd'hui, l'ordre républicain a été maintenu", s'est félicité le ministre de l'Intérieur lors d'une déclaration place Beauvau. Il a relevé que 233 interpellations avaient eu lieu dans toute la France, 172 placements en garde à vue et 107 personnes verbalisées pour avoir tenté de prendre part à des rassemblements interdits.

"Les bonnes consignes ont été appliquées et les résultats sont là : toutes les manifestations déclarées, à Paris comme en région, ont pu se dérouler globalement dans le calme" et les "tentatives de violences et de pillage ont pu être prévenues, empêchées, stoppées", a-t-il affirmé.

"Dans toute la France, de nombreuses personnes ont été interpellées alors même qu'elles tentaient de rejoindre Paris avec des battes de baseball, des projectiles, des masques à gaz et la volonté revendiquée de casser", a ajouté Christophe Castaner.



Au total, 40.500 personnes ont participé à cette nouvelle journée de mobilisation à travers tout le pays. Des échauffourées ont cependant éclaté à Montpellier, qui n'était pas soumis à des restrictions de manifestations. À Nice, le rassemblement Place Garibaldi était interdit et une manifestante de 72 ans a été gravement blessée. Quelques tensions sont à signaler à Bordeaux, avec l'arrivée de militants des black blocks en milieu d'après-midi.

Disneyland Paris - Un mouvement de panique a eu lieu samedi 23 mars dans le célèbre parc d'attractions francilien. Un bruit provoqué par un problème d'escalator ou d'ascenseur a fait craindre des détonations, quelques blessés légers sont à déplorer.



Faits divers - Il y a 20 ans jour pour jour, 39 personnes trouvaient la mort piégées par l'incendie d'un camion frigorifique, au 6e kilomètre à l'intérieur du tunnel du Mont-Blanc.



Environnement - C'est officiel, les deux oiseaux mazoutés retrouvés sur des plages du sud-ouest de la France ont été pris au piège par des hydrocarbures provenant du navire Grande America.