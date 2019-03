"Gilets jaunes" : Éric Drouet verbalisé à Paris

publié le 23/03/2019 à 15:33

Éric Drouet a encore fait parler de lui. Samedi lors du 19e acte des manifestations des "gilets jaunes", la figure du mouvement a été verbalisée à Paris pour "manifestation non déclarée", ont rapporté LCI et BFMTV. "On nous a dit qu'on était sur une manifestation non déclarée, dont j'étais le leader et que c'était interdit", a-t-il déclaré au micro BFM.



Eric Drouet a donc écopé d'une amende de 135 euros. "Je conteste fortement. Dans tout ce qu'ils ont précisé dessus (sur le PV), tout était faux.", poursuit-il indiquant avoir refusé de signer le procès-verbal et contestant "l'appel à manifester" qui lui a été reproché. Il se trouvait dans le centre de la capitale, dans le quartier des Halles au moment de la verbalisation.

L'atmosphère à Paris est très calme samedi 23 mars en comparaison avec le samedi précédent émaillé de violences en marge de rassemblements de "gilets jaunes". À midi, 31 personnes avaient été interpellées dans la capitale, 15 autres verbalisées pour avoir défilé dans un périmètre interdit et plus de 2.300 contrôles préventifs ont été effectués, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.