Le procès en comparution immédiate d'un couple, soupçonné d'avoir volé des objets au Fouquet's lors de l'acte 18 des "gilets jaunes" à Paris a tourné court ce samedi 23 mars. Le tribunal ayant constaté la nullité de la procédure. "Je ne savais même pas ce que c'était une garde à vue, et à quel point on pouvait être privé de libertés. Le système en ce moment, c'est liberticide. Je suis très très heureuse de sortir", a réagi la jeune femme au micro de RTL.



Ambre, 30 ans, et Franck 46 ans, ont été interpellés jeudi 21 mars à Tours, en Indre-et-Loire, avant d'être placés en garde à vue. Ce sont des photos d'un tabouret et de couverts du célèbre restaurant des Champs-Élysées, postées sur Facebook, qui avaient mis les enquêteurs sur leur piste.

Le Fouquet's a été saccagé puis incendié lors de la mobilisation du 16 mars, marquée par une flambée des violences à Paris. "On était sur les Champs-Élysées, et on a appris que le Fouquet's avait été dévalisé. On est arrivé peut-être 30 minutes après. On a débarqué et il n'y avait plus rien, les gens étaient déjà passés dedans (...) Le vigile présent a dit que tout avait déjà été volé et que cela n'avait plus d'importance", explique-t-elle.

Et de poursuivre : "On est reparti avec quatre fourchettes et je lui ai demandé de repartir avec un tabouret, pour la blague. Il m'a autorisé à le prendre. Pendant tout le temps de la manifestation, je l'avais dans les bras, je l'ai même mis sur la tête pour me proposer des tirs".



Si le fond de l'affaire n'a pas été discuté ce samedi 23 mars, le parquet conserve la possibilité de poursuivre à nouveau ce couple.