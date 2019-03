publié le 23/03/2019 à 12:25

À Nice ce samedi, des manifestants se sont rassemblés peu après 10H00 sur la place Garibaldi, à l'intérieur du périmètre d'interdiction établi par la préfecture. Les "gilets jaunes" ont été immédiatement encerclés par une centaine de policiers en tenue d'intervention. Certains manifestants se sont assis par terre.



Alors que la situation était plutôt calme selon le correspondant de RTL sur place, les forces de l'ordre, en grand nombre, ont subitement chargé les alentours de la place Garibaldi. Une manifestante s'est retrouvée au sol, le visage ensanglanté. Prise en charge par les pompiers, elle semble sérieusement touchée.

La préfecture des Alpes-Maritimes a fait état de six interpellations depuis le matin dans le cadre de l'interdiction de manifester à Nice, où elle a mis en place un périmètre d'interdiction de manifestations et de rassemblements très étendu. Outre l'acte 19 des "gilets jaunes", il s'agit selon les autorités d'assurer la sécurité d'une visite du président chinois Xi Jinping et d'Emmanuel Macron, dimanche et lundi.