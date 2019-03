publié le 23/03/2019 à 13:24

C'est une nouvelle journée de mobilisation pour le moment relativement calme qui se déroule à Paris et plus généralement en France. Quelques heurts ont cependant éclaté à Nice, et une manifestante a été blessée à la tête après une charge des forces de l'ordre.



Dans la capitale, le visage des Champs-Élysées, interdits aux manifestant, n'a plus rien à voir avec les images de saccages et pillages observées la semaine passée. De nombreux fourgons, blindés et canons à eau des forces de l'ordre ont pris place tôt dans la matinée au milieu de l'artère, décourageant les "gilets jaunes" qui se sont retranchés sur le parvis du Trocadéro et à Denfert-Rochereau, point de départ d'une manifestation déclarée.

Sur décision du nouveau préfet de police Didier Lallement, aucun "gilet jaune" n'était autorisé à défiler sur et autour de la célèbre avenue, ni sur la place de l'Etoile, ni sur un périmètre incluant le palais de l'Elysée et l'Assemblée nationale.

À midi, 31 personnes avaient été interpellées dans la capitale, 15 autres verbalisées pour avoir défilé dans un périmètre interdit et plus de 2.300 contrôles préventifs ont été effectués, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.