"Grande America" : deux oiseaux mazoutés retrouvés sur des plages du Sud-Ouest

publié le 23/03/2019 à 11:44

Le naufrage du navire Grande America a fait ses premières victimes. Deux oiseaux ont été retrouvés mazoutés sur deux plages du sud-ouest de la France, indique la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine.



Le premier, un Fou de Bassan a été découvert mort et souillé aux hydrocarbures sur la plage d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) le mardi 19 mars. Il a été acheminé vers le centre de soins de la faune sauvage Hegalaldia établi à Ustaritz (à 15 km de la côte Basque), dans le même département.

Le jour suivant, c'est un autre oiseau, un Grand Labbe qui a été retrouvé sur une plage de Messanges, dans le département voisin des Landes. L'animal a été pris en charge par le centre de soins de la faune sauvage Alca Torda situé à Pouydesseaux (près de Mont-de-Marsan, ndlr), en vue de son nettoyage.

Un oiseau souillé aux #hydrocarbures à 50 % a été retrouvé par un particulier à #Messanges. Il a été amené au centre Alca Torda à Pouydesseaux dans l'après-midi. L'origine de la souillure aux #hydrocarbures est en cours de détermination. pic.twitter.com/3uXw3TVgeU — Préfet des Landes (@Prefecture40) 20 mars 2019

Le polluant formellement identifié

Des prélèvements ont ensuite été réalisés sur ces deux oiseaux par le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE). Le résultat de ces analyses est formel : le polluant responsable de leur mort provient du fioul du bateau Grande America, qui a sombré le 12 mars dernier à 333 km à l'ouest de La Rochelle.



À la suite de ces constatations, le ministère de la Transition écologique et solidaire a indiqué qu'il serait "particulièrement vigilant sur le suivi des oiseaux mazoutés". Le ministre François de Rugy s'est d'ailleurs entretenu avec Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO). En visite à La Rochelle, l'écologiste et le défenseur des oiseaux ont évoqué le dispositif à mettre en place en cas d'afflux d'oiseaux souillés aux hydrocarbures.

¿¿¿ Suite au naufrage du #GrandeAmerica : deux oiseaux souillés aux hydrocarbures retrouvés à #Hendaye (64) et Messanges (40). Le ministère @Min_Ecologie sera particulièrement vigilant sur le suivi des oiseaux mazoutés. pic.twitter.com/eoRgEM2qYC — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) 23 mars 2019