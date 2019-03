publié le 21/03/2019 à 08:13

C'est une première dans la crise des "gilets jaunes" : le gouvernement fait appel à l'armée. Les militaires de la mission Sentinelle vont être mobilisés pour protéger les bâtiments officiels et certains sites sensibles lors des prochains rassemblements.



Une initiative qui doit permettre aux policiers d'être plus mobiles et de se consacrer exclusivement au maintien de l'ordre. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité. François Bayrou et Jean Luc Mélenchon ont d'ailleurs eu un vif échange à ce sujet, lors du débat des chefs de partis hier soir sur BFM TV.

Le président du MoDem a souligné "Ils sont en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire, ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports...", tandis que le chef de file des Insoumis lui a rétorqué que les militaires sont "dans les gares et ailleurs", mais pour préserver les riverains des "terroristes" et "pas (des) gens qui sont pas contents". "François Bayrou je ne vous reconnais pas", a renchéri Jean-Luc Mélenchon.

Edouard Philippe restera à Paris ce week-end. Le Premier ministre reporte son déplacement en Guyane après les violences de samedi dernier lors de l'acte 18 des gilets jaunes.

À écouter également dans ce journal

Déclaration de revenus, la fin d'un système ? Nous allons bientôt recevoir notre déclaration de revenus, mais qui ce sera peut-être la dernière. Gérald Darmanin l'a dit hier au détour d'une phrase lors d'un colloque à l'Essec : "L'année prochaine, j'annoncerai sûrement qu'on mettra fin à la déclaration d’impôt".



Vive émotion à Eaubonne dans le Val d'Oise, après le suicide d'un instituteur retrouvé pendu dans la foret de Montmorency. L'enseignant de 57 ans était visé par une plainte d'une mère de famille, l'accusant de violence sur son fils.



En Italie, un massacre a été évité de peu dans un bus scolaire. Le bus transportait une cinquantaine de collégiens. Ils ont été pris en otage par leur chauffeur, un Italien d'origine sénégalaise qui a menacé d'incendier le véhicule.



Brexit. Sommet européen aujourd'hui à Bruxelles à 8 jours de l'échéance, Theresa May va demander un report de trois mois. Mais hier Donald Tusk a prévenu : pour qu'il y ait un délai, il faut que l'accord soit validé par les députés britanniques qui l'ont déjà rejeté à deux reprises.