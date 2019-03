iStock / Getty Images Plus

Crédit Image : iStock / Getty Images Plus | Crédit Média : RTL | Durée : 08:52 | Date : 21/03/2019

publié le 21/03/2019 à 06:46

Un instituteur de 57 ans, sous le coup d'une plainte, a mis fin à ses jours vendredi 15 mars. Il travaillait à l'école Flammarion d'Eaubonne dans le Val-d'Oise. Une mère l'accusait d'avoir violenté son enfant. Dans un mot retrouvé sur lui, il explique n'avoir pas supporté sa mise en cause.



L'enseignant était très apprécié et proche de la retraite. D'après ses collègues, l'incident à l'origine du drame serait en fait mineur, une chute de quelques marches dans un escalier occasionnant une très légère éraflure au dos. L'enfant avait refusé d'obéir à cet enseignant.



L'homme, parti faire un jogging, n’est jamais revenu. Il a été retrouvé quelques heures plus tard, pendu à un arbre dans la forêt de Montmorency (Val-d'Oise). Le suicide de l'instituteur en classe primaire a provoqué un émoi considérable dans la communauté scolaire, bouleversée par son geste. Il sera inhumé jeudi 21 mars dans le cimetière de Montlignon.

À écouter également dans ce journal

