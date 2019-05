et Leia Hoarau

publié le 26/05/2019 à 08:05

C'est le jour du scrutin européen pour 47 millions de Français. Les bureaux ouvrent à 8 heures. Six pays ont commencé dès 6h, comme la Grèce, la Hongrie ou la Lituanie. Ces élections européennes offrent d'ailleurs certaines particularités en fonction des nationalités.



L'Allemagne est par exemple le pays qui a le plus grand nombre de listes : elle en compte 41 au total (contre 34 en France), ce qui fait 1.380 candidats pour ces élections. L'Allemagne détient également le record du plus long bulletin de vote. Dans la Sarre, il mesure un mètre de long.

Sachez également que dans 5 pays de l'Union Européenne (Grande(Bretagne, Chypre, Bulgarie, Grèce, Belgique), le vote est obligatoire. Si l'on ne vote pas, c'est une amende.

Enfin, le plus vieux député sortant est âgé de 91 ans. Manólis Glézos prend sa retraite bien méritée.

À écouter également dans ce journal

Cannes - Le jury du Festival de Cannes a fait la part belle aux inconnus de la nouvelle génération. La Palme d'Or est revenue au Sud-Coréen Bong Joon-Ho et à son thriller social "Parasite". Le Prix du Jury a été donné au Français Ladj Ly et son film "Les misérables".



"Gilets jaunes" - Semaine après semaine, la mobilisation des "gilets jaunes" fait de moins en moins recette. Ils n'étaient que 12.500 en France, samedi 25 mai, selon le ministère de l'Intérieur, dont 2.100 à Paris.



Football - Les Françaises n'ont pas tremblé hier face à la Thaïlande. À deux semaines du début de la Coupe du Monde qu'elles ouvriront au Parc des Princes face à la Corée, les Bleues se sont imposées 3 à 0 avec notamment un but d'Elise Bussaglia.