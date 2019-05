publié le 25/05/2019 à 20:23

Le 72e Festival de Cannes est désormais terminé. Et nous savons enfin quel film succède à Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda, la Palme d'or remise en 2018. À la veille de ses 50 ans, le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho a remporté la Palme d'or. Le public mondial connaît bien son travail notamment grâce à l'adaptation de la bande-dessinée d'anticipation Snowpiercer (avec Chris Evans, Jamie Bell et Tilda Swinton) ou encore la série Okja (diffusée sur Netflix, toujours avec Tilda Swinton à l'affiche).



Film éminemment social, la caméra suit les aventures d'une famille pauvre et débrouillarde. Kore-eda évoquait le thème de la beauté d'une famille choisie et de la brutalité du système administratif. Bong Joon-ho suit, lui, une famille de chômeur qui s'arrange avec la légalité. Une famille très intriguée par une autre richissime qu'ils vont tenter de vampiriser. Un film "malin, tordu, inattendu".

Sept fois en compétition mais jamais récompensé, Alain Delon a reçu lui aussi une Palme d'honneur le 19 mai dernier. Après une masterclass devant une salle comble et un bain de foule dans la rue, Anouchka, sa fille cadette âgée de 28 ans, lui a remis la prestigieuse récompense. Alain Delon était en larmes sur la scène du Palais des Festivals. "Il y a longtemps que je n'ai pas autant chialé", a avoué l'acteur de 83 ans, le visage rougi, en recevant son prix sous un tonnerre d'applaudissements.

Découvrez le palmarès complet du 71e Festival de Cannes

Palme d'or : Parasite de Bong Joon-ho

Palme d'or du court-métrage : La distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos

Grand Prix : Atlantique, de Mati Diop

Mention spéciale du jury : It Must Be Heaven d'Elia Suleiman

Prix d'interprétation masculine : Antonio Banderas dans Douleur et Gloire de Pedro Almodóvar

Prix d'interprétation féminine : Emily Beecham pour Little Joe de Jessica Hausner

Prix de la Mise en Scène : Le Jeune Ahmed, des frères Dardennne

Caméra d'or : Nuestras Madres de César Díaz

Prix du Jury : Les Misérables (Ladj Ly) et Bacurau (Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles)

Prix du Scénario : Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu

Queer Palm : Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu