et AFP

publié le 25/05/2019 à 15:53

À deux semaines de la Coupe du monde de football (7 juin - 7 juillet), l'équipe de France féminine se teste face à la Thaïlande samedi (16h00) à Orléans, où la sélectionneuse Corinne Diacre a largement fait tourner son effectif.



Ce match de préparation, avant un ultime galop d'essai contre la Chine le 31 mai à Créteil, est "programmé comme une séance de travail", "un match d'entraînement", a prévenu la technicienne. "On ne sera pas au mieux de notre forme, on va piocher un peu, mais l'essentiel est de travailler et faire des efforts".

La composition de l’Equipe de France ! Coup d’envoi dès 16H00 #FRATHA ¿¿¿¿ #FiersdetreBleues pic.twitter.com/MtALQ5UPIm — Equipe de France ¿¿ (@equipedefrance) May 25, 2019

Hormis Henry et ses coéquipières lyonnaises, les autres Bleues sont réunies depuis le 9 mai et sortent d'une intense préparation physique, avec parfois trois entraînements par jour, le premier dès 7 heures du matin.

L'équipe de France se lancera dans son Mondial le 7 juin contre la Corée du Sud au Parc des Princes, avant d'affronter la Norvège et le Nigeria (12 et 17 juin).



L'objectif ambitieux affiché par Corinne Diacre est d'atteindre la finale le 7 juillet. Les Bleues, qui n'ont jamais remporté le moindre grand titre, rêvent de décrocher enfin leur première étoile.