publié le 17/01/2019 à 08:47

Jean-Yves Le Drian a assuré qu'il n'avait pas été informé du voyage au Tchad de l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Il a découvert l'information la veille de Noël, dans la presse, a-t-il expliqué lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat, mercredi 16 janvier.



"Jusque-là, aucune information ne nous était remontée", a-t-il précisé. Un peu plus tôt, c'est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui était auditionné, Patrick Strzoda, qui a durci le ton. Il accuse Alexandre Benalla d'avoir utilisé un faux, un document à en-tête de l'Elysée mais non signé, pour obtenir l'un de ses passeports de service.

L’intéressé va pouvoir s'expliquer lundi 21 janvier puisqu'il est à nouveau convoqué devant les sénateurs. C'est effectivement depuis Londres, où il réside la plupart du temps avec son épouse, qu'Alexandre Benalla suit les derniers rebondissements de son dossier.

Il prépare sa nouvelle audition devant les sénateurs. Selon une personne qui le connaît bien, l'ancien collaborateur de l'Élysée, est désormais dans le creux de la vague. Ses affaires qui étaient prospères depuis son départ de la présidence, le plus souvent des missions de conseil dans le domaine de la sécurité, sont pour le moment mis entre parenthèses.



Même si Alexandre Benalla voit toujours beaucoup de monde, à Londres et à Paris, des personnes œuvrant souvent dans l'univers de la finance, du business international. Relations parfois nouées, même s'il le dément, alors qu'il était en fonction auprès d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla sera sans doute amené lundi à s'expliquer sur sa nouvelle carrière et devra dire s'il a profité ou non de son poste stratégique à la présidence pour tisser un influent réseau de contacts.

À écouter également dans ce journal

Brexit - Theresa May a survécu de justesse à une motion de censure déposée hier soir par l'opposition, à 19 voix près, à l'issue du rejet par les députés de son accord de sortie de l'Union européenne. Theresa May a désormais 4 jours jusqu'à lundi, pour présenter un plan B.



Explosion à Paris - L'hommage aux deux pompiers morts samedi 12 janvier dans l'explosion de la rue de Trévise à Paris a lieu ce matin à 10 heures, en présence de la ministre des Armées et de celui de l'Intérieur. Hier, les cercueils de Nathanaël Josselin et Simon Cartannaz ont rejoint la caserne de la porte de Champerret.



Football - La série noire se poursuit pour Marseille. Nouvelle défaite hier soir à Saint-Étienne (2-1). L'OM est désormais 9e au classement de Ligue 1 à 8 points du podium. Saint-Étienne est 3e.