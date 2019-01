Alexandre Benalla a quitté l'Élysée avec un téléphone crypté

publié le 16/01/2019 à 01:43

Alexandre Benalla ferait-il de la rétention ? Après avoir tardé à restituer ses passeports diplomatiques, l'ancien chargé de mission de l'Élysée vient juste de rendre son téléphone ultra-sécurisé, selon le Canard enchaîné. Six mois après son départ, il aurait ainsi disposé d'un Teorem, un portable crypté commercialisé par l'entreprise Thalès, jusqu'au 11 janvier dernier.



D'une valeur de 2.500 euros, l'appareil à clapet, notamment utilisé par les militaires, le président et son entourage, sert à communiquer sans risque d'être écouté. Sur son site, le ministère des Armées explique ainsi que "Teorem permet à ses utilisateurs de passer des communications claires et sécurisées jusqu’au niveau 'secret défense', en France comme à l’étranger."



Selon le journal satirique, Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, aurait omis de lui réclamer lors de son licenciement. Mais ce n'est pas tout ce qui aurait été oublié. Alexandre Benalla disposait également jusqu'au 11 janvier d'un quatrième passeport de service "délivré le 28 juin 2018". "Un laisser-passer à la couverture noire qui facilite le passage des frontières et permet de voyager sans visa dans certains pays", explique le palmipède.

Quatre passeports spéciaux

Le 9 janvier, Alexandre Benalla avait déjà restitué ses passeports diplomatiques aux enquêteurs chargés des investigations sur leur utilisation controversée par l'ex-collaborateur de l'Élysée, qui disposait au total "de quatre passeports spéciaux: deux diplos et deux de service", note le Canard. De nouvelles révélations qui interviennent alors que débutent ce mercredi le deuxième volet des auditions de l'affaire Benalla par le Sénat.