publié le 16/01/2019 à 18:22

Après le rejet massif de l'accord de Brexit la veille par les députés britanniques, Theresa May fait face ce mercredi 16 janvier à une motion de censure, déposée par le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn.



Ce dernier a fustigé le gouvernement "zombie" de la Première ministre britannique, à l'ouverture du débat au parlement sur cette motion de censure. Estimant que la dirigeante conservatrice a perdu "la confiance et le soutien" du Parlement, au lendemain du rejet massif de son accord de Brexit par les députés britanniques, il l'a appelée à "faire ce qui est juste et démissionner", à moins de trois mois de la sortie de l'UE prévue le 29 mars.

La motion de censure déposée par le Labour sera soumise au vote autour de 20 heures (heure Française), mais elle a peu de chance d'aboutir, le Parti conservateur de Theresa May et son allié le petit parti unioniste nord-irlandais DUP serrant les rangs derrière elle. Ils disposent ensemble de la majorité absolue.

Plusieurs options sur la table

Si Theresa May survit à la motion de censure, elle aura jusqu'à lundi pour présenter un "plan B". Plusieurs options s'offrent à elle : s'engager à retourner négocier à Bruxelles, ou demander un report de la date du Brexit. Le rejet du texte accroît aussi la possibilité d'un divorce sans accord, le pire scénario pour les milieux économiques.



Une autre hypothèse, celle d'un deuxième référendum, a été défendue par 71 députés travaillistes dans une lettre publiée mercredi. Cette option, rejetée par Theresa May, est "la seule crédible", a jugé la Première ministre écossaise, l'indépendantiste et europhile Nicola Sturgeon.



Pour tenter de débloquer la situation, Theresa May a annoncé qu'elle voulait désormais s'entretenir avec des députés de tous les partis "pour identifier les éléments nécessaires en vue d'obtenir le soutien de la Chambre des communes".