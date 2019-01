Explosion à Paris : ce que l'on sait des victimes

et AFP

L'explosion qui a eu lieu samedi 12 janvier, rue Trévise, dans le IXe arrondissement, a secoué le cœur de la capitale. À 9h du matin, alors que les sapeurs-pompiers de Paris étaient en intervention pour un début d'incendie dans une boulangerie, une forte odeur de gaz se fait sentir.



Une très forte explosion retentit alors. "L'onde de choc particulièrement violente s'est propagée dans les quatre rues adjacentes sur environ 100 mètres", selon le commandant des pompiers Éric Moulin. Les voitures sont carbonisées, les vitrines soufflées, et la boulangerie dans laquelle a eu lieu l'explosion, ainsi qu'un autre restaurant de la rue ont été complètement détruits.

Au total, 270 pompiers venus de 36 casernes sont intervenus sur les lieux du drame. Parmi eux, deux sont morts, ainsi qu'une touriste espagnole.

Deux pompiers parmi les victimes

Parmi les victimes, deux sapeurs-pompiers de Paris. C'est la brigade des sapeurs-pompiers qui a révélé, dans la soirée, leur identité : le caporal-chef Simon Cartannaz, âgé de 28 ans, et le sapeur première classe Nathanaël Josselin, 27 ans. Un autre pompier "est resté enseveli durant deux heures environ" mais ses jours ne sont plus en danger, a précisé le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Les deux pompiers morts dans l'explosion d'une boulangerie dans le IXe arrondissement de Paris Crédit : Pompiers de Paris (BSPP)

Les deux soldats du feu ont été salués dans la journée de samedi par Emmanuel Macron. "Leur mission : sauver des vies. Pour l’accomplir ils ont donné la leur. Solidarité aux familles, proches et camarades des deux héros sapeurs-pompiers morts aujourd'hui. Pensées pour toutes les victimes de cette explosion", a écrit le Président sur Twitter.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, la ministre des Armées Florence Parly ainsi que le Secrétaire d'État Laurent Nunez ont également fait part de leur émotion dans un communiqué de presse, publié sur Twitter par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Une touriste espagnole, originaire de Tolède

La troisième victime est une touriste espagnole. Selon le quotidien espagnol ABC, Laura Sanz était âgée de 36 ans et originaire de Toledo, une ville à environ 70 km au sud de Madrid. Employée d'un supermarché, elle était venue passer le week-end dans la capitale française et logeait dans un hôtel proche du lieu de l'explosion.



Toujours selon le quotidien, le décès de cette mère de trois enfants a bouleversé la ville. Le président régional, Emiliano Garcia-Page, ainsi que la maire de Tolède, Milagros Tolon, ont exprimé leur condoléances sur Twitter.

Deux autres Espagnols ont été impliqués dans l'explosion et hospitalisés. Le consulat espagnol est en contact avec les familles.

Cellule d'écoute et solution de relogement

Les habitants du quartier sont sous le choc. Douze immeubles sont totalement interdits d'accès et des dizaines de personnes attendent une solution de relogement, a indiqué sur RTL Colombe Brossel, adjointe à la mairie de Paris en charge notamment des questions de sécurité. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a également annoncé l'ouverture d'une cellule d'accueil et d'assistance à la mairie du IXe arrondissement.



La maire a également fait savoir que, parmi les habitants délogés, 38 d'entre eux ont été hébergés, dans la nuit de samedi à dimanche, par la Ville de Paris.