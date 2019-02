publié le 08/02/2019 à 07:23

Emmanuel Macron s'est adressé aux jeunes hier en Bourgogne. Dans le cadre du Grand débat, le chef de l'État a fait escale à Étang-sur-Arroux en Saône-et-Loire où il a échangé avec un millier de lycéens, étudiants ou apprentis, bien loin des sujets de prédilection des "gilets jaunes".



Ont été abordés l'emploi, la formation, mais aussi le handicap et le harcèlement scolaire, lors du débat qui devait durer trois heures, mais s'est éternisé sur plus de quatre heures et demi. Les étudiants en ont profité pour poser des questions sur leur situation personnelle, comme l'avenir de leur cursus, et le coût de leur future formation. Ils étaient également préoccupés par l'accès aux études et ont souhaité revenir sur quelques problématiques sociales telles que la sécurité ou encore le référendum.

Si la plupart des jeunes étudiants sont ressortis satisfaits de cet échange, quelques élèves se sont montrés plus nuancés, dont l'un qui attend désormais ce que le président "peut donner du point de vue des actes", ou un autre, plus sévère, qui fustige "Ce n'était que des paroles, que des mots, c'était du vent.".

À écouter également dans ce journal

DIPLOMATIE - Il n'y a plus d'Ambassadeur de France en Italie. La situation, inédite depuis la dernière guerre, résulte de plusieurs semaines de tensions entre Paris et Rome, qui brocarde régulièrement Emmanuel Macron. Mais c'est la visite en France de Luigi di Maio, le chef de file du mouvement 5 Etoiles, qui a rencontré le gilet jaune Christophe Chalançon, qui a brisé les liens. La crise est consommée : la France a rappelé son Ambassadeur. Les Italiens en sont également stupéfaits.



ÉGLISE - La commission pédophilie se réunit pour la première fois aujourd'hui. C'était une promesse de l'Eglise de France, sa création avait été décidée en novembre, après plusieurs scandales et une lettre du Pape François. Cette commission doit faire la lumière sur les abus commis depuis 1950 sur des mineurs ou des personnes vulnérables.



SOCIAL - Les syndicats de médecins ont quitté les négociations avec l'Assurance Maladie hier. En cause : la mise en place des 4.000 assistants médicaux promis par le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux.