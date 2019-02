publié le 07/02/2019 à 12:02

Des conférences citoyennes qui permettront aux Français de donner leur avis, lors du grand débat. Voici l'idée qui avait été avancée par Édouard Philippe début janvier. Sur RTL, Emmanuelle Wargon, co-animatrice du grand débat a dévoilé les modalités.



Les participants aux futures "conférences citoyennes" seront tirés au sort. Comment ? À partir des bases de données des numéros de téléphone, et non des listes électorales. "On a regardé avec les 'garants', avantages et inconvénients de plusieurs méthodes, et les 'garants' nous suggèrent de ne pas prendre les listes électorales, mais de prendre les numéros de téléphone. Nous allons respecter leurs propositions", a-t-elle expliqué.

Ces conférences citoyennes auront bien lieu "dans chaque région en métropole et en outre-mer, et on en fera une transversale uniquement avec des jeunes", a-t-elle détaillé.

Réfléchir aux propositions

Prévues pour "la deuxième quinzaine de mars", les citoyens tirés au sort seront invités à "participer à une conférence régionale du vendredi, fin de journée, au samedi, fin de journée, pour réfléchir aux propositions et permettre d'avancer", a-t-elle poursuivi.



La ministre de la Transition écologique a en outre annoncé que la Bibliothèque nationale de France (BNF) avait été sollicitée pour "nous aider à savoir comment numériser, traiter" et "archiver" l'ensemble des contributions recueillies sur les cahiers de doléances ouverts dans les mairies dans le cadre du grand débat.

"On a posé deux principes très forts : le premier, c'est l'exhaustivité, et le deuxième, c'est la transparence", a assuré Emmanuelle Wargon. "Ça veut dire que toute contribution sera lue et traitée lorsqu'elle arrive sur le site - par définition, c'est déjà numérisé et disponible pour traitement -, mais on a aussi la question des courriers : on reçoit une centaine de courriers par jour et on a près de 10.000 cahiers en mairie, et on est en train de discuter avec la BNF pour nous aider à savoir comment numériser, traiter tout ça", a-t-elle poursuivi.



"Tout sera rendu public ou disponible aux chercheurs, le seul critère entre public - c'est-à-dire en ligne - ou disponible aux (seuls) chercheurs étant notre capacité à anonymiser, parce que certains courriers décrivent des situations personnelles et les personnes qui nous écrivent n'ont pas forcément donné un consentement pour que leur courrier soit publié", a-t-elle encore précisé.