Comment le diocèse de Montpellier forme ses religieux contre la pédophilie

Certains sont en soutane, d'autres en civil. En tout, une soixantaine de personnes, hommes et femmes confondus, ont choisi d'assister à cette formation unique en France. Dispensée par le diocèse de Montpellier, elle est destinée aux religieux et permet de prévenir toute forme de pédophilie.



Une juriste, une psychiatre et une psychologue leur font face et répondent à toutes les questions, sans tabou. "Est-ce que la chasteté rend pédophile ? Quelle est la différence entre un viol et une agression sexuelle ?".

Parmi les participants, beaucoup sont très appliqués et noircissent des cahiers de notes. Depuis les scandales, le quotidien de tous les religieux est bouleversé. C'est notamment le cas de Philippe Néri, ordonné prêtre à l'été 2018. "Je m'occupe souvent d'enfants, et quand les gens nous voient dans la rue, on a parfois un regard qui juge, qui accuse, et c'est difficile à porter. Il y a des gens dans l'Église qui ont fait des choses tellement graves que je porte l'opprobre", confie-t-il au micro de RTL.

L'objectif de cette formation : mieux connaître la pédophilie, mettre des mots dessus et répondre à des questions concrètes : comment faire un signalement ? À qui ? Que dit la loi ? Un bagage nécessaire pour le Père Néri, qui a déjà recueilli des témoignages de victimes : "Je me sentais démuni, je ne savais pas vers qui renvoyer, quels conseils donner. Aujourd'hui je saurai davantage. Si nous on prêche sur le pardon, avant le pardon il y a la justice", souligne-t-il.



Mais cette formation doit aussi s'adresser à ceux qui ressentent des pulsions pédophiles : "Ils sont peut-être là parce qu'ils ont besoin d'entendre qu'on va pouvoir les accompagner sans les juger, qu'on est là pour pour les aider", explique la psychologue Magalie Teillard Dirat.



À l'issue de de la formation, la psychiatre propose si besoin des rendez-vous en tête-à-tête à l'hôpital de Montpellier, dans l'unité spécialisée de soutien aux victimes et aux auteurs de pédophilie.