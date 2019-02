et Leia Hoarau

C'est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : l'ambassadeur français en Italie a été rappelé en France après "une série de déclarations outrancières et d'attaques sans précédent".



Les responsables français reprochent à Luigi Di Maio, le vice-Président du Conseil en Italie, d'avoir franchi la ligne rouge. Un diplomate explique : "Il est venu en France se mettre en scène avec Christophe Chalençon", un "gilet jaune" qui a appelé à l'insurrection contre le pouvoir français et qui invite à mettre un général à Matignon. Selon le quai d'Orsay, "il est inacceptable qu'un dirigeant étranger vienne sur le sol français soutenir un homme qui tient de tels propos anti-républicains".

Et cette crise couve depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis que cette coalition anti-système, populiste, est arrivée au pouvoir en Italie. En juin 2018, Emmanuel Macron a critiqué "la lèpre qui monte" pour stigmatiser ce nouveau gouvernement italien qui refusait d'accueillir les migrants de l'Aquarius. En réponse, le ministre populiste italien Matteo Salvini, s'est moqué de "l'arrogant Macron qui donne des leçons mais n'ouvre pas ses ports aux migrants".

La ministre Nathalie Loiseau avait fini par répondre que "la France n'allait pas jouer au concours du plus bête". Le rappel de l'ambassadeur de France signifie que c'est la provocation de trop. Luigi Di Maio et Matteo Salvini le comprendront-ils ? Ce jeudi soir, ils se disent tous les deux prêts au dialogue.

