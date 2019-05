publié le 13/05/2019 à 06:04

Alors que les élections européennes approchent à grand pas, focus sur le rôle des eurodéputés concernant un sujet largement commenté : l'écologie. Mais alors, que vont bien pouvoir faire les futurs eurodéputés en matière d'environnement ?



Il est important de comprendre que l'Europe a un rôle énorme, déterminant même, sur ces questions environnementales. Tous les engagements internationaux de la France sont en fait des engagements européens, pris préalablement dans les COP. Ce n’est pas la France qui discute, mais c'est l'Europe qui discute pour elle.

Et l'Europe avance. Les 28 pays, plus que d'autres régions du monde, ont déjà fortement réduit leurs émissions de gaz à effet de serre. L'an dernier encore, ils s'étaient fixé des objectifs ambitieux : 32% d'énergies vertes en 2030. Certains pays, comme la Pologne par exemple, ont tendance à vouloir freiner ces ambitions.

Les eurodéputés qui seront élus le 26 mai prochain vont devoir faire respecter les objectifs européens. C'est visiblement le but des principales listes comme celle de La République En Marche, des Républicains, des partis de gauche. Les Verts, eux, veulent même aller plus vite alors que le Rassemblement national a une position iconoclaste.

Les pesticides, la PAC... Les autres sujets

Autre dossier brûlant : celui des pesticides. Et, autant sur certaines questions écologiques, comme la pollution de l'air, l'Europe pousse la France, sur celle des pesticides, la France a une longueur d'avance. L'hexagone a déjà interdit les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles avant l'Europe, le glyphosate le sera dans deux ans contre cinq pour l'Europe.



Le grand enjeu pour les députes sera également la réforme de la PAC, la politique agricole commune, afin de transformer l'agriculture vers un modèle plus propre en réorientant les 50 milliards d'euros versés aux paysans vers ceux qui respecteront mieux l'environnement.



Climat et agriculture seront les deux grands dossiers en matière d'écologie pour nos (futurs) députés européens.