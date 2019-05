publié le 09/05/2019 à 22:29

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a considéré ce soir que si Emmanuel Macron "perd l'élection" européenne, "alors il devra partir". "Ça devient donc un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, cette élection européenne. J'accepte cela, mais dans ces conditions, il faut qu'il fasse comme le général De Gaulle : s'il perd cette élection, alors il devra partir", a estimé la leader d'extrême droite sur LCI.



Marine Le Pen a encore estimé que "le président de la République (...) est aujourd'hui un chef de parti et même un directeur de campagne".

"Il faut être cohérent, si on met tout son poids dans la balance comme président de la République, si on transforme cette élection en référendum, alors il faut avoir l'honneur et la dignité de faire comme a fait le général De Gaulle, c'est-à-dire partir si on perd ce référendum", a-t-elle ajouté.

À écouter également dans ce journal

Société - Entre 108.900 et 250.000 manifestants ont défilé aujourd'hui contre le projet de réforme de la fonction publique.



Politique - Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la proposition de référendum d'initiative partagée (RIP) de parlementaires opposés à la privatisation d'Aéroports de Paris, ouvrant la voie à la poursuite d'un long processus, inédit, pouvant conduire à la consultation de la population.



International - Au moins huit personnes ont été tuées et 15 blessées ce soir dans un attentat suicide perpétré à une heure d'affluence dans un marché de l'est de la capitale irakienne Bagdad.