publié le 21/09/2018 à 08:12

Un ministre de l'Intérieur "en transit". Gérard Collomb a annoncé mardi 18 septembre qu'il serait candidat aux élections municipales de Lyon en 2020 et qu'il envisageait de quitter son poste gouvernemental après les européennes de mai 2019. Une brèche dans laquelle l'opposition s'est engouffrée, ironisant sur "un ministre à mi-temps".



"Quand je suis ministre de l'Intérieur, je suis pleinement ministre de l'Intérieur", a assuré jeudi Gérard Collomb. Pourtant sa légitimité place Beauvau est remise en question au sein de son ministère, déjà ébranlé par l'affaire Benalla, et des syndicats de police. Des inquiétudes que Gérard Collomb essaie de lever.

"J'étais heureux dans ma ville. Je suis venu au ministère de l'Intérieur parce que je pensais que notre pays n'allait pas trop bien. Suivant l'avancement des travaux, je suis à disposition. Je n'ai plus de carrière à bâtir, je veux simplement servir", a-t-il déclaré.

Invité mercredi sur France Inter, Édouard Philippe a également essayé de calmer les esprits. "Lorsqu'il sera en campagne (...) il se consacrera à temps plein à cette conquête électorale. Aujourd'hui il est ministre d'État, ministre de l'Intérieur en charge de missions redoutablement complexes et importantes et il se consacre entièrement à sa tache", a-t-il dit.

