publié le 19/09/2018

Gérard Collomb sur le départ ? En annonçant mardi 18 septembre dans L'Express son intention de réintégrer sa fonction de maire de Lyon, le ministre de l'Intérieur laisse penser qu'il pourrait quitter le gouvernement en mai 2019. "Je trouve qu'il y a quelque chose qui traduit une authenticité (...) une lassitude peut-être aussi", commente le maire de Pau et ex-ministre François Bayrou, invité de RTL ce mercredi 19 septembre, en réaction à cette annonce.



"Je crois que Gérard Collomb avait au fond, après deux ans (...) envie d'envoyer à ses électeurs de Lyon un message simple qui est 'je reviendrai'", estime le président du MoDem, qui reste aujourd'hui l'un des derniers à parler franchement au président de la République, et dont l'expérience lui permet un regard critique.

Selon le bref ministre de la Justice, Gérard Collomb "assume la fonction". "On sous-estime le lien qui existe entre un élu local à la tête d'une grande collectivité et qui porte son destin, et cette collectivité-là, estime François Bayrou. Le fait d'exercer des fonctions nationales, ça peut être aussi un moment et après on a envie de revenir à la fonction qui est la sienne. C'est un enracinement."



"Les fonctions nationales (...) sont des fonctions ingrates, qui exposent, dans lesquelles on a du mal à voir le résultat de ce qu'on a entamé et qui donnent assez souvent le sentiment que les efforts que l'on déploie ne changent pas le monde autant qu'on le voudrait. À la tête d'une grande collectivité locale, ce n'est pas ça (...)".