L'audition de Benalla a été attentivement suivie par Emmanuel Macron

publié le 20/09/2018 à 14:28

Emmanuel Macron s'exprimera au mois d'octobre à la télévision, selon les informations de Marianne. Ce serait sous un format assez long pour faire le bilan de la rentrée mais aussi évoquer l'affaire Benalla.



L'audition de l'ancien chargé de mission a été suivie intégralement par un collaborateur du président. L'Élysée n'a rien laissé au hasard. C'est Ismaël Emelien, l'un des plus proches conseillers d'Emmanuel Macron, qui a été chargé de regarder l'intégralité de l'audition d'Alexandre Benalla. Elle s'est déroulée, en plein conseil des ministres. Cette affaire angoisse l’exécutif depuis des semaines.

Le président de la République n'a qu'une crainte : la convocation d'Ismaël Emelien par les sénateurs. Mais aujourdhui, l'Élysée estime que tout a été dit et que le sujet d'Alexandre Benalla est clos.

Une rentrée toujours plus parasitée

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a d'ailleurs balayé les question des journalistes avec un certain agacement. "Le Conseil des ministres ne sert pas à commenter les propos d'Alexandre Benalla. Ses propos lui appartiennent et dont je ne pense pas grand chose", a-t-il précisé. Mais la joute politique n'est pas terminée.



Mercredi 19 septembre, le porte parole du gouvernement a carrément accusé le sénateur Philippe Bas, président de la commission d'enquête sénatoriale, de manquer de déontologie. "Lorsque l'on est président d'une commission d'enquête, sans doute est-il heureux de s'exprimer assez peu dans la presse, tant que la commission n'a pas poursuivi ses travaux jusqu'à son terme", a indiqué le porte-parole du gouvernement.



Une polémique de plus avec l'opposition et un sujet qui continue de parasiter la rentrée d'Emmanuel Macron. Lui qui a qualifié cette affaire, au mois de juillet dernier, de "tempête dans un verre d'eau".