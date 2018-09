publié le 18/09/2018 à 14:18

Gérard Collomb est accusé de quasiment "déserter" le ministère de l'Intérieur. Le ministre annonce son intention de quitter le gouvernement après les législatives de 2019 et de se présenter aux municipales à Lyon en 2020, mairie où il a officié pendant 16 ans.



"Je crois que c'est un acte responsable et honnête" de faire cette annonce près d'un an avant estime Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat de police Alliance. "Personne ne sera surpris que Gérard Collomb ait envie de retourner à Lyon pour continuer un combat politique", poursuit-il.

"Maintenant, ça fait peser sur lui une obligation de résultats bien plus forte, puisqu'il est aujourd'hui obligé de réussir les chantiers qu'il a lui-même engagés", affirme Jean-Claude Delage. Ce dernier souligne que le ministre de l'Intérieur en plus des résultats sur le terrain doit également apporter des réponses et des améliorations de conditions de travail aux forces de l'ordre.