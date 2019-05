publié le 03/05/2019 à 06:46

François-Xavier Bellamy croit plus que jamais en ses chances pour les élections européennes. Alors que la clôture des listes est prévue pour ce vendredi 3 mai 18 heures, celui qui mène celle des Républicains a souligné sa percée dans les sondages lors d'un meeting à Toulouse.



Jeudi 2 mai, le candidat est revenu sur les débuts difficiles de sa campagne. "Quand j'ai été investi avec Agnès Evren et Arnaud Danjon, nous étions donné entre 8 et 10% (des intentions de vote, ndlr) et les commentateurs se demandaient si nous allions disparaître du paysage politique. Aujourd'hui, ce risque est évité et tant mieux", s'est-il félicité.

"Maintenant, il faut regarder humblement le travail qui reste à faire. Je ne me suis pas laissé intimidé par les difficultés du début, je ne me laisse pas griser par cet élan que l'on vit actuellement", a poursuivi François-Xavier Bellamy, aujourd'hui crédité de 14% des intentions de vote selon le dernier baromètre Harris Interactive x Agence Epoka pour RTL, Le Figaro et LCI.

