publié le 02/05/2019 à 19:44

D'abord sceptique, il se dit désormais convaincu. Interrogé sur les élections européennes, le président du Sénat, Gérard Larcher, a expliqué ce jeudi 2 mai, sur RTL, son soutien à François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains.



"Je soutiens l'équipe conduite par François-Xavier Bellamy avec Agnès Evren et Arnaud Danjean", a-t-il déclaré. "Je pense que la manière d'être de François-Xavier Bellamy, c'est de ne pas réagir sur tout, d'être pleinement impliqué sur le projet européen, de le porter. Peut-être que j'ai été séduit après avoir eu des doutes par une forme de fraîcheur, un autre langage. Peut-être que notre pays en a aussi besoin".



Le président du Sénat a également appelé les Français à se mobiliser pour les élections européennes, qui se tiendront le dimanche 26 mai. "C'est un enjeu majeur", a-t-il déclaré. "Face à la fin du multilatéralisme, on a besoin d'une Europe qui protège, qui porte des projets, qui se retrouve. Les citoyens doivent comprendre que tout seuls, il y a un certain nombre de défis que nous ne pouvons pas relever".

Les derniers sondages pour les élections européennes donnent Les Républicains en troisième position derrière le Rassemblement National et La République en Marche.