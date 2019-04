publié le 03/04/2019 à 18:38

Les temps sont durs pour les partis politiques, les banques ne prêtent plus. Alors, comme le Rassemblement national, la France insoumise a décidé de lancer un appel à ses soutiens pour financer la campagne des Européennes. 400 euros minimum mais ça marche très fort, car il ne s'agit pas d'un don mais d'un emprunt.



En effet, si vous décidez d'être l'un des banquiers de la France insoumise, vous serez remboursés intégralement en mars 2020. Et le parti use de tous les arguments pour poussez à la générosité. Jean-Luc Mélenchon mouille même la chemise dans une vidéo. "On a eu l'idée de lancer un emprunt populaire. (...) Vous pouvez nous prêter de l'argent. Tout le monde n'a pas les moyens, mais pour ceux qui les ont : un coup de main c'est un coup de main", explique le leader frontiste.

Et cette levée de fonds fait un carton plein : un million d'euros récoltés en trois jours, selon le parti. Une façon de ragaillardir les militants alors que les Insoumis plafonnent à 8% dans les sondages. "On nous explique que nos électeurs sont ceux qui vont le moins voter. Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui nos électeurs sont ceux qui se mobilisent le plus pour soutenir notre campagne", affirme Bastien Lachaud, le directeur de campagne de LFI.



La France insoumise vise les deux millions d'euros d'ici la fin de la campagne et elle a aussi inspiré certains de ses concurrents. Le Rassemblement national lui a emboîté le pas et a lancé sa propre cagnotte.

