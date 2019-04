publié le 10/04/2019 à 19:26

Un chauffard a été condamné à cinq ans de prison ferme ce mercredi 10 avril. Il était notamment jugé pour avoir causé un accident qui avait fait un mort et un blessé grave à Vénissieux près de Lyon.



Il y a près d'un an lors des faits, l'homme roulait à 120 km/h en ville et sans permis. Le chauffard avait grillé un feu rouge et percuté un véhicule occupé par deux frères. Un est décédé tandis que son frère a été grièvement blessé. avait ensuite pris la fuite m ais s'était rendu deux jours plus tard.

Ce mercredi 10 avril, le frère qui a survécu à l'accident tenait à être présent au procès et s'est confié au micro de RTL après la condamnation : "Cinq ans ce n'est pas assez même si c'est beaucoup", selon ce jeune encore diminué des séquelles du drame. "Ce n'est passez pour ce qu'ils ont fait (...) ce n'est pas juste", a-t-il notamment affirmé. Pour la mère des deux frères cette condamnation "ne répare rien".

