Au chapitre social de cet acte II du quinquennat : il va falloir travailler plus longtemps. La réforme des retraites va arriver dans les mois qui viennent. Édouard Philippe en a parlé lors de son discours de politique générale, prononcé ce mercredi 12 juin, devant l'Assemblée nationale.



Emmanuel Macron a promis un système universel par points, c'est-à-dire la disparition des régimes spéciaux. On a entendu ces dernières semaines la petite musique distillée par certains ministres : avec l'allongement de l'espérance de vie, il serait logique de partir plus tard.

Il va falloir s'habituer à une nouvelle notion : "l'âge d'équilibre". Vous aurez toujours un âge légal de départ à la retraite à 62 ans mais vous ne toucherez pas forcément l'intégralité de votre retraite à ce moment-là.

Édouard Philippe, dans son discours, entérine l'idée qu'on pourra bénéficier d'une surcote, un bonus si on part plus tard, mais il n'a pas indiqué quel serait cet âge. Ces derniers jours, c'est l'âge de 64 ans qui circulait dans les couloirs des ministères. Si on part avant, on ne touche pas toute la pension à laquelle on a droit, si on part à "l'âge d'équilibre", on touche la somme prévue, si on part plus tard, on gagne un peu plus car on a aussi cotisé un peu plus.

1.000 euros minimum par mois

Dans les faits, il faut savoir que les salariés partent déjà en moyenne à 63 ans. Deux conditions importantes évoquées par le Premier ministre : cette mesure "d'âge d'équilibre" doit se mettre en place progressivement et à condition que le chômage baisse, notamment chez les seniors et on ne pourra pas toucher moins de 1.000 euros de pension par mois.

