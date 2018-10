et Thibaut Deleaz

publié le 05/10/2018 à 08:50

Un large remaniement est en bonne voie, et les rumeurs vont bon train. Ils sont peu au gouvernement à être parfaitement certains qu'ils ne seront pas concernés par la réorganisation.



La cheffe de cabinet du Premier ministre Édouard Philippe, Anne Clerc, a donné l’instruction à ses homologues des différents ministères de faire en sorte que leur ministre reste joignable en permanence et ne prévoient pas de déplacement à l'étranger dans les jours à venir. Une ministre importante se serait ainsi déjà vu demander si elle souhaitait rester dans l’équipe gouvernementale.

Une séquence politique compliquée pour l'exécutif dont Édouard Philippe ressort gagnant à titre personnel, de l'avis général dans la majorité, même si ça l'agace qu'on le dise. Sa réaction à chaud à l'Assemblée mercredi 3 octobre à l'annonce de la re-démission de Gérard Collomb a été considérée comme habile.



Plus généralement, "il se révèle encaisseur, très fort dans l’épreuve", disait un proche du Président, plutôt agréablement surpris. "Lui n’a pas été personnellement abîmé dans la séquence", voulait croire hier l’un de ses soutiens. Sans compter qu'avec les départs consécutifs de Nicolas Hulot et Gérard Collomb, an après celui de François Bayrou, "il est enfin débarrassé des Ministres d’État qui le regardaient de haut", a soufflé l’un de ses soutiens.