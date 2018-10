Une Belge doit payer 414 euros d'amende pour avoir acheté de l'eau en France

publié le 05/10/2018 à 11:31

414 euros d'amende pour avoir acheté de l'eau en France ? Non, ce n’est pas une blague : c'est ce qui est arrivé à Sandra. Cette retraitée belge habite à Houdeng, une commune située à 20 km de la frontière française. Il y a quelques jours, comme elle le fait régulièrement, elle se rend dans un supermarché côté français, à Louvroil, près de Maubeuge. Certains produits y sont moins chers, explique ce matin La Voix du Nord, comme l'eau par exemple.



Elle y achète donc 70 packs d'eau. 70 packs de 6 bouteilles pour elle et ses proches, 4 familles au total, la sienne, celles de ses fils et celle de sa sœur. À son retour, Sandra est arrêtée par les douanes qui, découvrant le butin, lui infligent une amende. Un euro à peu près par bouteille, soit 414 euros au total.

Ça fait cher le verre d'eau mais en la matière, rappelle le quotidien, la législation belge est très claire : acheter de l'eau en grande quantité dans un autre pays de l'Union européenne est autorisé mais uniquement pour usage personnel, c'est-à-dire, et c'est écrit noir sur blanc, l'usage fait par vous-même ou par une autre personne vivant sous votre toit.

Dans le cas de Sandra, les agents ont estimé que l’on dépassait là l'usage personnel. “Si j'avais su que ça me coûterait si cher, je n'aurais pas acheté de l'eau mais du champagne”, dit-elle. Vous voilà en tout cas prévenu.





“Et l'inverse ?”, se demande ce matin 20 Minutes. Une telle mésaventure est elle possible en France ? “Non”, assurent les douanes françaises. Quelqu'un qui reviendrait de Belgique avec autant d'eau ne serait pas taxé. En revanche, il existe bien des produits soumis à restriction, comme le tabac et l'alcool notamment.