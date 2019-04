et AFP

publié le 11/04/2019 à 17:05

Julian Assange sera-t-il jugé pour viol ? Après l'arrestation du fondateur de WikiLeaks, l'avocate de la femme qui l'accuse de viol a indiqué qu'elle allait demander la réouverture de l'enquête. "Nous allons tout faire pour que les procureurs rouvrent l'enquête suédoise et que Julian Assange soit remis à la Suède et traduit en justice pour viol", a déclaré Elisabeth Massi Fritz.



La nouvelle de son arrestation par des agents du service de la police métropolitain (MPS) à l'ambassade d'Équateur et son placement en garde à vue "sont un choc pour ma cliente", a ajouté Elisabeth Massi Fritz. "Tant que le crime ne sera pas prescrit, ma cliente garde l'espoir que justice sera faite", a-t-elle ajouté.

Julian Assange s'était réfugié en 2012 à l'ambassade d'Équateur, à Londres, pour échapper à une arrestation par la police britannique. Faute de pouvoir faire avancer l'enquête, la Suède avait alors abandonné les poursuites en mai 2017, à trois ans de la prescription.

Une plainte en août 2010

Âgée d'une trentaine d'années à l'époque des faits, la plaignante a porté plainte le 20 août 2010 contre Julian Assange, qu'elle avait rencontré au cours d'une conférence de WikiLeaks à Stockholm quelques jours auparavant.



Elle l'accuse d'avoir engagé un rapport sexuel non protégé pendant qu'elle dormait dans la nuit du 16 au 17 août. Julian Assange a toujours soutenu qu'elle était consentante et avait accepté de ne pas utiliser de préservatif.



L'instruction suédoise, notamment retardée par le refus du fondateur de WikiLeaks d'être entendu en Suède, aura pris près de sept ans. La plainte d'une autre jeune Suédoise pour une agression sexuelle à la même époque à Stockholm a été frappée par la prescription en 2015.