publié le 11/04/2019 à 16:20

L'humoriste Pierre Palmade a été arrêté ce jeudi 11 avril, à Paris. Le comédien est actuellement en garde à vue pour viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation de biens, selon le parquet et une source proche du dossier. Un autre homme a également été placé en garde à vue avec lui au commissariat du 3ème arrondissement de Paris.



Une enquête a été ouverte et confiée au premier district de police judiciaire, selon le parquet de Paris. Pierre Palmade "a appelé la police jeudi matin car son appartement avait été mis sens dessus-dessous par la deuxième personne et quand les policiers sont arrivés, cette dernière a justifié ces dégradations en disant qu'elle avait été violée", a expliqué à l'AFP la source proche du dossier.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue vers 9 au commissariat du 3e arrondissement de Paris. "Il faut rester extrêmement prudent", a affirmé un proche de l'humoriste. "Pour le moment, Pierre Palmade est considéré comme victime. À ce stade de l'enquête, les policiers ont été appelés par M. Palmade."

Le comédien de 51 ans s'apprêtait à reformer sa troupe de café-théâtre fin avril à Paris. Elle avait été créée en 2005 et dissoute en 2017.