publié le 19/10/2018 à 19:00

Jean-Luc Mélenchon contre-attaque. Trois jours après les perquisitions menées à son domicile et au siège de La France Insoumise, le député s'est exprimé, seul à la tribune et virulent, pendant 45 minutes lors d'une conférence de presse.



"Jamais on n'a en même temps perquisitionné les personnes et les sièges politiques. Nous avons été traités comme le sont d'habitude les organisations terroristes ou de grand banditisme. Nous demandons l'annulation de cette perquisition et la restitution de tout ce qui a été prélevé à ce moment-là", a réclamé le leader La France Insoumise au lendemain de son audition par les policiers anticorruption de l'Oclciff à Nanterre, qui enquêtaient sur sa campagne présidentielle et sur les assistants d'eurodéputés de son parti.

Après Jean-Luc Mélenchon, c'était aujourd'hui au tour de sa conseillère en communication Sophia Chikirou d'être entendue, un "bouc émissaire", a dénoncé Jean-Luc Mélenchon. "Il est prévu qu'elle soit à nouveau interrogé lundi. Je demande : quels autres chefs d'entreprise est traité de cette manière ? Est-ce qu'il s'agit du PDG de Monsanto à qui on reprocherait le glyphosate", a ironisé le leader Insoumis.

