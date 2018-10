Air France : les syndicats signent un accord sur les salaires

publié le 19/10/2018 à 18:02

Fin de crise à Air France. Après des mois d'un conflit social qui a paralysé la compagnie aérienne, l'accord concernant les salaires proposé par la direction a été signé par les syndicats CFE-CGC/Unac, CFDT, FO/SNPNC, Unsa Aérien et Spaf, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.



Cet accord prévoit une hausse des salaires 2018 et 2019 pour toutes les catégories du personnel d'Air France. Le nouveau directeur général d'Air France-KLM Ben Smith a remercié dans le communiqué "les organisations professionnelles et les équipes d'Air France pour la qualité de (leurs) discussions ces dernières semaines et de la confiance qui a prévalu dans tous (leurs) échanges".

Cela faisait en effet plusieurs mois que le dialogue était au point mort entre la direction et les syndicats. Ce conflit sur les salaires avait conduit au premier semestre à des grèves coûteuses (335 millions d'euros), à l'appel de l'intersyndicale, et à une crise de gouvernance au sein d'Air France-KLM, dont le patron Jean-Marc Janaillac, désavoué par le personnel lors d'une consultation sur un accord salarial lancée par la direction, avait démissionné en mai.

Un "acte de confiance" adressé au nouveau PDG

Un dialogue qui avait néanmoins repris début octobre sous l'impulsion de Ben Smith, soucieux de mettre derrière lui cette épineuse question pour pouvoir s'atteler à un autre défi: la stratégie du groupe franco-néerlandais. Farid Slimani, de l'Unsa-Sol a salué un accord qui permet de "passer à autre chose, de regarder vers l'avenir", jugeant qu'il s'agissait d'un "acte de confiance adressé à Ben Smith".