et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/10/2018 à 13:29

L'Autorité de la concurrence a lancé une enquête pour faire la lumière sur des soupçons d'entente sur les prix du jambon de la part d'une quinzaine d'entreprises. "La société Fleury Michon, ainsi que certaines de ses filiales ont reçu de l'autorité de la Concurrence une notification de griefs pour entente horizontale le 19 février 2018 à la suite d'une procédure initiée en 2013", a indiqué le groupe. Il indique avoir "contesté cette notification", ajoutant ne pouvoir en dire plus à ce stade.



L'autorité de la Concurrence a partiellement confirmé ces informations, indiquant qu'un dossier était bien "en cours dans le secteur". Selon Le Monde, qui a révélé l'affaire, l'enquête vise 14 entreprises, de "l'ex-Financière Turenne Lafayette à Fleury Michon, en passant par Les Salaisons celtiques (Intermarché) ou le groupe Nestlé".



Les pratiques incriminées, qui concerneraient le jambon, mais également d'autres produits de charcuterie, auraient eu cours entre janvier 2011 et avril 2013. Une demande de clémence en octobre 2012 d'une entreprise des secteurs de l'approvisionnement en jambon et de la fourniture des produits de charcuterie a abouti à l'ouverture de cette enquête, d'après Le Monde, qui cite un arrêt de la cour d'appel de Paris, de 2014.

À lire également dans ce journal :

- Johnny Hallyday : des milliers de fans de Johnny se ruent vendredi 19 octobre chez les disquaires pour se procurer l'album posthume de leur idole, Mon pays c'est l'amour, le disque le plus attendu de l'année, qui a été mis en vente à 800.000 exemplaires, un nombre exceptionnel.

- France insoumise : Sophia Chikirou, communicante de Jean-Luc Mélenchon, était entendue vendredi par les enquêteurs, dans le cadre de l'enquête sur les comptes de campagne de la France insoumise.

- "Faut arrêter", a martelé le footballeur français Karim Benzema sur son compte Twitter après des soupçons de tentative d'enlèvement impliquant certains de ses proches afin de récupérer une somme d'argent appartenant au footballeur.